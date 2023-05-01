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Золоті медалі чемпіонату України з футзалу Першої ліги U-17 їдуть у Кам'яні Потоки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 139

 

Важкий сезон, майже рік тяжкої праці, поразки й перемоги, хвилини відчаю та безмежної радості

27 квітня у Рівному завершився фінальний етап чемпіонату України U-17 у Першій Лізі сезону 2022/2023 рр. Вихованці КДЮСШ Кам'яні Потоки Кременчуцького району - у завершальному етапі, мали зіграти три поєдинки, в яких і вирішувалася доля, головних нагород змагань. Про це розповів тренер Ян Білоус. 
В першому матчі етапу, нашим хлопцям, протистояла міцна команда з Миколаївщини - Новий Буг. Важка боротьба, багато фолів, гра в п'ять польових гравців, - та все ж, поступаємося з рахунком 2:4.

- Щоб залишитися в гонці за золото, в другому матчі, нам потрібна була, лише перемога.

Команда з Вінниччини, виходила на гру з нашими хлопцями з надзвичайною мотивацією, в разі їх перемоги, вони були б головними претендентами на звання Чемпіонів. Та в хлопців з Кам'яних Поток, була своя думка з цього приводу, - зауважив Ян Білоус. 

Поступаючись на початку поєдинку, зуміли вийти в перед, та знову пропустивши м'яч, не знітилися, та змогли дотиснути суперника
В підсумку, вольова перемога з рахунком 3:2.

Фінальний поєдинок, вирішував все, або ми перші, або за межами п'єдесталу. Мотивація була безмежна.

У завершальному матчі, нам протистояла досвідчена команда «Іллічівець» з Чорноморська Одеська область. Початок матчу, обережна гра від двох команд.

У середині першого тайму, нашій команді вдалося забити двічі, чим змусили суперників йти вперед та відкривати зони, для атак.

Вдала гра наприкінці першого тайму, і перед початком другого, вже мали гандикап у чотири м'ячі.

Другий тайм, починаємо зі швидкого голу, і робимо вагому заявку на перемогу.

Команда з Одещини, була приголомшена натиском наших хлопців, які вже доводили гру до завершення на свою користь.

У підсумку 9:0 на користь КДЮСШ Кам'яні Потоки та золоті нагороди, заслужено прямують до Кам'янопотоківської громади.

Окрім золотих медалей, команда забрала три індивідуальні нагороди:

  • Максимов Денис - найкращий бомбардир чемпіонату
  • Неборак Данило - найкращий гравець захисного плану
  • Пігарєв Костянтин - найкращий гравець

Команда присвятила перемогу землякам, які боронять нашу державу від російських загарбників. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футзал Кам'яні Потоки
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