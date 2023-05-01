На Полтавщині сталась ДТП: травмувались водій та пасажир мотоцикла

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Вчора, 30 квітня, близько 19.00, у селі Варварівка Мартинівської тергромади, Полтавського району сталась ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо, мотоцикл іноземного виробництва, яким керував місцевий 18-річний хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП травми отримали водій та 19-річний пасажир мотоцикла. Постраждалих госпіталізували.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.