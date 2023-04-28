За 10 тисяч доларів продали стяг з підписам Вадима Ворошилова та Валерія Залужного
Сьогодні, 12:31
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Аукціон з автографом кременчужанина провів гурт Океан Ельзи
Український стяг з підписами Героя-пілота з Кременчука Вадима Ворошилова та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного продали за 10 тисяч доларів для ЗСУ. Про це повідомляють на сторінці Океан Ельзи у фейсбуці.
— Благодійний аукціон відбувся у США на концерті у Маямі #HelpforUkrainetour #OE! Загалом за даний стяг та барабанну мембрану з барабанної установки музиканта гурту Дениса Глініна з підписами усіх музикантів ОЕ зібрали $14 000, — йдеться у повідомленні.
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