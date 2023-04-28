З бюджету Кременчука хочуть виділити 585 тисяч грн громадському формуванню міського депутата

Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Кременчук, Гроші

З бюджету Кременчука хочуть виділити 585 тисяч грн громадському формуванню міського депутата

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 335 Коментарів: 2

 

Громадське формування «Соколи Полтавщини» очолює депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко

Громадському формуванню українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини», яким керує депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко, хочуть виділити з міського бюджету 585 тисяч гривень.

Для цього на черговому засіданні сесії Кременчуцької міської ради, яке заплановано на сьогодні, 28 квітня, планують затвердити міську програму «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік» у новій редакції.

Зміни в програмі стосуються лише включення до неї фінансування потреб Громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини». З відповідним листом її керівник Денис Терещенко звернувся до міського голови.

Загалом ГФ УК «Соколи Полтавщини» планують виділити 585 700 грн, збільшивши фінансування всієї програми з 22 млн 475 тисяч грн до 23 млн 61,7 тисячі грн.

У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться про те, що ГФ УК «Соколи Полтавщини» бере участь у патрулюванні вулиць Кременчука спільно з працівниками Національній поліції.

Ці кошти міський депутат планує витратити на придбання для свого громадського формування:

  • паливно-мастильних матеріалів 169 200 грн (3000 літрів бензину та 600 літрів дизельного пального);
  • світловідбуваючих сигнальних жилетів 32500 грн (50 жилетів);
  • тактичного взуття 310 000 грн (100 пар);
  • рацій 75 000 грн (50 штук).

Варто зазначити, що ця пропозиція щодо фінансування ГФ УК «Соколи Полтавщини» виносилося на розгляд міської ради ще на початку лютого 2023 року. Тоді депутати її не підтримали. Повторно питання виносилося на розгляд сесії 24 лютого - депутати знову не проголосували за це рішення. Втретє це ж саме питання міський голова Віталій Малецький намагався «протягнути» через рішення Кременчуцької міської ради 24 березня і знову депутати його не підтримали.

Головним мотивом такого несприйняття було те, що кошти з міського бюджету виділяються лише на фінансування громадського формування, яке очолює депутат міської ради Денис Терещенко, у чому депутати побачили несправедливість стосовно інших громадських формувань та, можливо, й корупційну складову.

Втім, як бачимо, це питання виноситься на розгляд депутатів вчетверте, що дає привід припускати, що вірогідно міський голова таки зумів домовитися з деякими депутатами щодо підтримки цього рішення і воно сьогодні може бути ухвалене.

Сьогодні на сесії міської ради депутати також мають затвердити рішення виконавчого комітету щодо виділення зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 290 тисяч гривень на надання фінансової допомоги бійцям Кременчуцького добровольчого куреня (базове ДФТГ №3) та учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини», які виконували певні роботи та завдання. З цієї суми члени ГФ УК «Соколи Полтавщини» мають отримати 77 700 грн.

Отримає ГФ УК «Соколи Полтавщини» Дениса Терещенка два транші з міського бюджету чи лише один, ми дізнаємося наприкінці дня.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутат програма фінансування міський бюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

402
shoni1970:
Сьогодні, 13:02

А які кордони вони охороняють в центрі країни? Міжобласні, чи міжрайонні?


7 0
1 010
evil:
Сьогодні, 14:04

Це ж звичайна ЧВК ''Сцикуни Терещенка". Хитродупий Терещенко скрізь суне своє рило сьорбнути з державного корита. Пристосуванець зі стажем. Йовбак із шлейфом ОП!ЗД!Же навіть в умовах війни суне свої копита відірвати собі ласий шматочок.

Хто ти таке? Є офіційні загони територіальної оборони. Рукоблуди Терещенкі, особливо зі шлейфом ОПЗЖ мають йти у напрямку росіянського воєнного корабля!


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 16 від 20 квітня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 14 від 6 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 13 від 30 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх