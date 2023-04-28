З бюджету Кременчука хочуть виділити 585 тисяч грн громадському формуванню міського депутата

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 335 Коментарів: 2

Громадському формуванню українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини», яким керує депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко, хочуть виділити з міського бюджету 585 тисяч гривень.

Для цього на черговому засіданні сесії Кременчуцької міської ради, яке заплановано на сьогодні, 28 квітня, планують затвердити міську програму «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік» у новій редакції.

Зміни в програмі стосуються лише включення до неї фінансування потреб Громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини». З відповідним листом її керівник Денис Терещенко звернувся до міського голови.

Загалом ГФ УК «Соколи Полтавщини» планують виділити 585 700 грн, збільшивши фінансування всієї програми з 22 млн 475 тисяч грн до 23 млн 61,7 тисячі грн.

У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться про те, що ГФ УК «Соколи Полтавщини» бере участь у патрулюванні вулиць Кременчука спільно з працівниками Національній поліції.

Ці кошти міський депутат планує витратити на придбання для свого громадського формування:

паливно-мастильних матеріалів — 169 200 грн (3000 літрів бензину та 600 літрів дизельного пального);

169 200 грн (3000 літрів бензину та 600 літрів дизельного пального); світловідбуваючих сигнальних жилетів — 32500 грн (50 жилетів);

32500 грн (50 жилетів); тактичного взуття — 310 000 грн (100 пар);

310 000 грн (100 пар); рацій — 75 000 грн (50 штук).

Варто зазначити, що ця пропозиція щодо фінансування ГФ УК «Соколи Полтавщини» виносилося на розгляд міської ради ще на початку лютого 2023 року. Тоді депутати її не підтримали. Повторно питання виносилося на розгляд сесії 24 лютого - депутати знову не проголосували за це рішення. Втретє це ж саме питання міський голова Віталій Малецький намагався «протягнути» через рішення Кременчуцької міської ради 24 березня — і знову депутати його не підтримали.

Головним мотивом такого несприйняття було те, що кошти з міського бюджету виділяються лише на фінансування громадського формування, яке очолює депутат міської ради Денис Терещенко, у чому депутати побачили несправедливість стосовно інших громадських формувань та, можливо, й корупційну складову.

Втім, як бачимо, це питання виноситься на розгляд депутатів вчетверте, що дає привід припускати, що вірогідно міський голова таки зумів домовитися з деякими депутатами щодо підтримки цього рішення і воно сьогодні може бути ухвалене.

Сьогодні на сесії міської ради депутати також мають затвердити рішення виконавчого комітету щодо виділення зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади 290 тисяч гривень на надання фінансової допомоги бійцям Кременчуцького добровольчого куреня (базове ДФТГ №3) та учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини», які виконували певні роботи та завдання. З цієї суми члени ГФ УК «Соколи Полтавщини» мають отримати 77 700 грн.

Отримає ГФ УК «Соколи Полтавщини» Дениса Терещенка два транші з міського бюджету чи лише один, ми дізнаємося наприкінці дня.