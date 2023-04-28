У Полтаві сталась ДТП: травмувались двоє неповнолітніх дітей

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Вчора, 27 квітня, близько 18.00, на перехресті вулиць Шевченка та Ватутіна сталась ДТП. Про це повідомили в Полтавському райуправлінні поліції.

Попередньо, автомобіль ВАЗ 21099, яким керував 27-річний місцевий чоловік, наїхав 8-річну дівчинку та 9-річного хлопчика, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Після наїзду водій втік з місця події. Водія та автомобіль поліцейські розшукали. Внаслідок ДТП діти отримали травми, їх госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює обставини та причини ДТП.