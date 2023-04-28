Рівень води у Дніпрі продовжує коливатись

Дані на ранок 28 квітня
Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 28 квітня у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,5 метра, у нижньому - 66,2 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА. Для порівняння вчора, 27 квітня рівень склав 81,4 метра у верхньому б'єфі, у нижньому – 66,0 метра.
Підтопленими залишаються 35 присадибних ділянок у Потоківському старостинському окрузі Кременчуцького району.
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