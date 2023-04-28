На Полтавщині українські військові приземлили безпілотник Shahed 136 з написом «Не брать я»

Безпілотник іранського виробництва Shahed 136, також відомий за назвою «Камікадзе», з написом «Не брать я» приземлили українські військові на Полтавщині. Про це вранці 27 квітня повідомив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на своїй сторінці у фейсбуці.
Експерти інституту отримали для дослідження цей черговий ударний безпілотний літальний апарат, який запустили росіяни по Україні. Характерна особливість дрона – символічний напис «Не брать я», який ймовірно під час виробництва мав інший сенс.
Безпілотник має новий шрифт маркування та ідентифікаційні елементи, які відрізняються від тих, що мали попередні «Камікадзе». Це свідчить про приналежність переданого безпілотника до нової партії іранських дронів. Його дослідження стане частиною доказів воєнної агресії РФ щодо України.
Нагадаємо, вночі кременчужани чули вибухи, але влучань на території області не фіксували.
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