На Полтавщині українські військові приземлили безпілотник Shahed 136 з написом «Не брать я»

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Безпілотник іранського виробництва Shahed 136, також відомий за назвою «Камікадзе», з написом «Не брать я» приземлили українські військові на Полтавщині. Про це вранці 27 квітня повідомив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на своїй сторінці у фейсбуці.

Експерти інституту отримали для дослідження цей черговий ударний безпілотний літальний апарат, який запустили росіяни по Україні. Характерна особливість дрона – символічний напис «Не брать я», який ймовірно під час виробництва мав інший сенс.

Напис «Не браться» є елементом маркування на безпілотних літальних апаратах. Крім нього зазвичай також наносять назву дронів. У цьому випадку окупанти вирішили внести зміни в напис, щоб передати нам своє повідомлення, і ми з ним повністю згодні – не брати, ніколи ними не були й не будемо! Робимо все можливе, щоб країна-терористка, яка атакує мирні міста та села України й вбиває наших людей, а також її нечисленні союзники, які поставляють зброю, були покарані за вчинені злочини! – коментують експерти КНДІСЕ.

Безпілотник має новий шрифт маркування та ідентифікаційні елементи, які відрізняються від тих, що мали попередні «Камікадзе». Це свідчить про приналежність переданого безпілотника до нової партії іранських дронів. Його дослідження стане частиною доказів воєнної агресії РФ щодо України.

Нагадаємо, вночі кременчужани чули вибухи, але влучань на території області не фіксували.