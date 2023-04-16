У Бібліотеці на Молодіжному відбулося пасхальне дійство «Христос воскрес! Воскресне й Україна!»

12 квітня у бібліотеці-філії №1 відбувся святковий захід «Христос воскрес! Воскресне й Україна!», присвячений Великодню.

За традицією за декілька днів до Великодня українці починають активно готуватися до цього свята. Готувалися до нього й у бібліотеці на Молодіжному - присутні на заході у Пасхальній вітальні дізналися:

про звичаї та традиції, яких дотримувались наші пращури, коли готувалися до Великодня;

чому останній тиждень перед Великоднем називають чистим або білим;

про призначення кожного дня тижня перед Великоднем;

про традиції випікання пасок й розмальовування та фарбування писанок.

Господар та Господиня свята, члени Спілки літераторів «Славутич» Ірина Залюбовська та Ігор Герасименко, разом з глядачами зібрали великодній кошик. Молода Весна - царівна принесла зелену травицю і запашне зіллячко, а дівчатам по вінку з хрещатого барвінку.

На святі звучали пісні та вірші про весну та Україну у виконанні співочого колективу «Дніпрянка» мікрорайону №1, учнів музичної школи №3 ім. Колачевського, які подарували чудовий настрій і зарядили позитивною енергією всіх присутніх.

- Дуже чудовий захід, розкрив історію й традиції святкування Великодня. Сподобалося все: театралізоване дійство, як збирали Великодній кошик кременчуцькі літератори, як співали вихованці музичної школи та колектив «Дніпрянка». Бібліотека проводить завжди цікаві, пізнавальні та мотивуючі заходи, - поділилася емоціями кременчужанка Оксана Лила.

З Христовим Воскресінням щиро Вас вітаємо!

Жити в радості й любові від душі бажаємо!