У Бібліотеці на Молодіжному відбулося пасхальне дійство «Христос воскрес! Воскресне й Україна!»

У філії №1 КМПБ показували театралізовану віршовану мінівиставу, присвячену Великодню, співали пісні та говорили про Україну
12 квітня у бібліотеці-філії №1 відбувся святковий захід «Христос воскрес! Воскресне й Україна!», присвячений Великодню.
За традицією за декілька днів до Великодня українці починають активно готуватися до цього свята. Готувалися до нього й у бібліотеці на Молодіжному - присутні на заході у Пасхальній вітальні дізналися:
- про звичаї та традиції, яких дотримувались наші пращури, коли готувалися до Великодня;
- чому останній тиждень перед Великоднем називають чистим або білим;
- про призначення кожного дня тижня перед Великоднем;
- про традиції випікання пасок й розмальовування та фарбування писанок.
Господар та Господиня свята, члени Спілки літераторів «Славутич» Ірина Залюбовська та Ігор Герасименко, разом з глядачами зібрали великодній кошик. Молода Весна - царівна принесла зелену травицю і запашне зіллячко, а дівчатам по вінку з хрещатого барвінку.
На святі звучали пісні та вірші про весну та Україну у виконанні співочого колективу «Дніпрянка» мікрорайону №1, учнів музичної школи №3 ім. Колачевського, які подарували чудовий настрій і зарядили позитивною енергією всіх присутніх.
- Дуже чудовий захід, розкрив історію й традиції святкування Великодня. Сподобалося все: театралізоване дійство, як збирали Великодній кошик кременчуцькі літератори, як співали вихованці музичної школи та колектив «Дніпрянка». Бібліотека проводить завжди цікаві, пізнавальні та мотивуючі заходи, - поділилася емоціями кременчужанка Оксана Лила.
З Христовим Воскресінням щиро Вас вітаємо!
Жити в радості й любові від душі бажаємо!
- Цим передвеликоднім заходом ми хотіли розширити й поглибити знання кременчужан, наших читачів, про найдавніше церковне свято, виховав любов до України, її традицій, її минулого та сучасного, - розповіла Наталія Рубанова, завідувачка філії №1 КМПБ.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: філія №1 КМПБ
Джерело відео: філія №1 КМПБ
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