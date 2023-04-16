У неділю, 16 квітня, православний світ відзначає свято Світлої Пасхи Христової!
Радіймо святу свободи від брехні та насильства, розладів і ненависті, бо в цей день Христос заповідав жити у мирі та злагоді.
Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони принесуть у ваші оселі мир і світлу звістку!
Молімося за наших захисників! Нехай усіх їх береже Господь! Віримо в Перемогу!
Христос Воскрес!
Великдень — одне з найголовніших церковних свят для християн, яке пов'язують із жертвою, яку приніс Христос за гріхи людей.
Підготовка до свята починається з Великого посту, який триває сім тижнів. Це найдовший пост, який почався 27 лютого і закінчився вчора, 15 квітня.
Великдень завжди випадає на неділю, тому сам по собі є вихідним днем. В Україні офіційним вихідним також є Великодній понеділок. Однак через воєнний стан додаткові вихідні в Україні скасовуються, і понеділок, 17 квітня, буде звичайним робочим днем.
Чого не можна робити у Великдень?
Крім фізичної праці, у Великодній день існує кілька інших заборон.
Зокрема, не можна:
Вітаємо усіх наших читачів з Великоднем!
Христос Воскрес!
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