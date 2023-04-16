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З Великоднем! Христос Воскрес!

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 222

 

Сьогодні найважливіше свято християн

У неділю, 16 квітня, православний світ відзначає свято Світлої Пасхи Христової!

Радіймо святу свободи від брехні та насильства, розладів і ненависті, бо в цей день Христос заповідав жити у мирі та злагоді.

Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони принесуть у ваші оселі мир і світлу звістку!

Молімося за наших захисників! Нехай усіх їх береже Господь! Віримо в Перемогу!

Христос Воскрес!

 

Великдень — одне з найголовніших церковних свят для християн, яке пов'язують із жертвою, яку приніс Христос за гріхи людей.

Підготовка до свята починається з Великого посту, який триває сім тижнів. Це найдовший пост, який почався 27 лютого і закінчився вчора, 15 квітня.

Великдень завжди випадає на неділю, тому сам по собі є вихідним днем. В Україні офіційним вихідним також є Великодній понеділок. Однак через воєнний стан додаткові вихідні в Україні скасовуються, і понеділок, 17 квітня, буде звичайним робочим днем.

Чого не можна робити у Великдень?

Крім фізичної праці, у Великодній день існує кілька інших заборон.

Зокрема, не можна:

  • сваритися, лаятися, лихословити;
  • викидати освячені продукти;
  • ходити на кладовище.

Вітаємо усіх наших читачів з Великоднем!

Христос Воскрес!

Де у Кременчуці можна освятити великодній кошик
Що класти у святковий кошик, як розговлятися, чи можна йти на цвинтар?

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Великдень пасха свято православні церква
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