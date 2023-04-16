Кременчужани святкують Великдень – вдруге під час повномасштабної війни

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 678

Ніч у Кременчуці та районі минула спокійно, поліція працює в посиленому режимі

Сьогодні, 16 квітня, православні віряни святкують Великдень. Освячення пасок у Кременчуці розпочали о 4 ранку, після завершення комендантської години.

За даними Кременчуцького районного управління поліції та ДСНС, ніч у Кременчуці та районі минула спокійно, без порушень.

Правоохоронці та рятувальники працюють у посиленому режимі.

Пам’ятаємо, що ми маємо можливість святкувати Великодень завдяки нашим захисникам, які зараз стримують вороже військо на фронті.

З Великоднем! Христос Воскрес!



