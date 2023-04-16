Кременчужани святкують Великдень – вдруге під час повномасштабної війни

Сьогодні, 16 квітня, православні віряни святкують Великдень. Освячення пасок у Кременчуці розпочали о 4 ранку, після завершення комендантської години.
За даними Кременчуцького районного управління поліції та ДСНС, ніч у Кременчуці та районі минула спокійно, без порушень.
Правоохоронці та рятувальники працюють у посиленому режимі.
Пам’ятаємо, що ми маємо можливість святкувати Великодень завдяки нашим захисникам, які зараз стримують вороже військо на фронті.
З Великоднем! Христос Воскрес!
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