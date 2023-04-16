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«Не впав наш воїн на коліна»: військовий з Кременчука зачитав вірш з передової

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 470

 Рядки присвячені полеглим захисникам України 

Спортсмен з Кременчука Сергій Година з перших днів став на захист держави від російського агресора. Наразі військовий захищає рубежі на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни.

В пам'ять про полеглих побратимів захисників України він продекламував вірш Світлани Дубицької.

Промовив «Слава Україні!»

Отому покидьку в лице

Не впав наш воїн на коліна,

Хоч знав в полоні, що це все...

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна вірш Сергій Година
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