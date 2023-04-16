«Не впав наш воїн на коліна»: військовий з Кременчука зачитав вірш з передової

Спортсмен з Кременчука Сергій Година з перших днів став на захист держави від російського агресора. Наразі військовий захищає рубежі на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни.
В пам'ять про полеглих побратимів захисників України він продекламував вірш Світлани Дубицької.
Промовив «Слава Україні!»
Отому покидьку в лице
Не впав наш воїн на коліна,
Хоч знав в полоні, що це все...
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