«Не впав наш воїн на коліна»: військовий з Кременчука зачитав вірш з передової

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 470

Спортсмен з Кременчука Сергій Година з перших днів став на захист держави від російського агресора. Наразі військовий захищає рубежі на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни.

В пам'ять про полеглих побратимів захисників України він продекламував вірш Світлани Дубицької.