Прощання з лікарем Ярославом Прокопчуком відбудеться 11 квітня

Церемонія прощання з колишнім головним лікарем Кременчуцького пологового будинку Ярославом Прокопчуком відбудеться завтра, 11 квітня, о 14.00 в приміщенні Кременчуцького міського палацу культури, що на бульварі Українського відродження, 2 (колишній бульвар Пушкіна).
Нагадаємо, 8 квітня 2023 року на 73 році обірвалося життя відомого лікаря акушера-гінеколога, Заслуженого лікаря України Ярослава Прокопчука.
Як йдеться на фейсбук-сторінці Кременчуцького перинатального центру, Ярослав Дмитрович очолював пологовий будинок 20 років – з 1998 до 2018.
Ярослав Прокопчук був новатором та впроваджував все найкраще. Зокрема, за його ініціативи впровадили 10 принципів грудного вигодовування (та й взагалі грудне вигодовування набуло пріоритету), ведення пологів з урахуванням доказової медицини, вперше з’явилась можливість партнерських пологів, вільного відвідування після пологів, лікування резус-конфлікту плода, впроваджені нові сучасні техніки виконання кесаревого розтину та багато-багато іншого. За час керування Ярослава Дмитровича з’явились нові відділення, нові медичні послуги, нове обладнання та нові методи лікування.
Тисячі врятованих ним життів дітей та жінок, вилікуваних хвороб, консультацій. Тисячі проведених операцій вдень та вночі та навіть в новорічні ночі. Це життя, присвячене роботі. Вагітним, дітям.
Це плеяда підготовлених Ярославом Дмитровичем учнів. Від акушерок до лікарів, провідних лікарів Кременчука, яких він вчив. Вдень. Вночі. Без вихідних. Які зараз підтримують високий рівень медичної допомоги Кременчука.
Людина живе, поки живе про нього пам’ять. Ми пам’ятатимемо Вас, Ярослав Дмитрович, все своє життя. Ви дали нам бачення світу, навчили любити, лікувати, цінувати життя, – написав у фейсбуці колектив перинатального центру.
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