Прощання з лікарем Ярославом Прокопчуком відбудеться 11 квітня

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 426

Церемонія прощання з колишнім головним лікарем Кременчуцького пологового будинку Ярославом Прокопчуком відбудеться завтра, 11 квітня, о 14.00 в приміщенні Кременчуцького міського палацу культури, що на бульварі Українського відродження, 2 (колишній бульвар Пушкіна).

Нагадаємо, 8 квітня 2023 року на 73 році обірвалося життя відомого лікаря акушера-гінеколога, Заслуженого лікаря України Ярослава Прокопчука.

Як йдеться на фейсбук-сторінці Кременчуцького перинатального центру, Ярослав Дмитрович очолював пологовий будинок 20 років – з 1998 до 2018.

Ярослав Прокопчук був новатором та впроваджував все найкраще. Зокрема, за його ініціативи впровадили 10 принципів грудного вигодовування (та й взагалі грудне вигодовування набуло пріоритету), ведення пологів з урахуванням доказової медицини, вперше з’явилась можливість партнерських пологів, вільного відвідування після пологів, лікування резус-конфлікту плода, впроваджені нові сучасні техніки виконання кесаревого розтину та багато-багато іншого. За час керування Ярослава Дмитровича з’явились нові відділення, нові медичні послуги, нове обладнання та нові методи лікування.