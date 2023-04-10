У Кременчуці чоловіка затримали за хуліганство: стріляв зі зброї в громадському місці

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 316

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Вчора, 9 квітня, близько 22.00 на Молодіжному біля одного з розважальних закладів 42-річний чоловік кілька разів вистрелив зі зброї. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Місцеві мешканці почули постріли та викликали поліцію. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю вилучили. Наразі тривають слідчі дії.

За даним фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.