«Мене тричі футболили з рецептом між аптекою та лікарнею»

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 652 Коментарів: 1

Кременчужанка Надія поділилась із нами історією, з якою зіткнулась нещодавно, намагаючись придбати ліки для своєї хворої на епілепсію 4-річної онуки. Жінка розповіла, що виникли проблеми як із пошуком лікаря для дитини, так і з купівлею життєво необхідних ліків.

— Ми мешкаємо на Чередниках. Коли стався вибух в «Амсторі», вдома все почало ходити ходуном, гучно хлопнуло вікно. Дитина була у хаті й дуже злякалась: не могли її заспокоїти. А за три тижні у дівчинки почалися судоми. Ми відразу не могли зрозуміти, що трапилось. Звернулись до лікарів, зробили МРТ, енцефалограму, здали аналізи. Наші лікарі прописували різне лікування, але дитині ставало все гірше. Ми обійшли весь Кременчук, але не знайшли невропатолога, який би постав вірний діагноз. Такого спеціаліста немає навіть у всій області. З усіма дослідженнями поїхали до Одеси, де професор встановив діагноз – первинна епілепсія. І дуже здивувався, що цього не побачили раніше наші лікарі. Звичайно, цей діагноз нас шокував. Професор пояснив, що вибух дійсно міг спровокувати появу хвороби, так дитина відреагувала. Призначив ліки, аби якомога швидше почати лікування. Далі ми звертались до невропатолога з Донецької області, що переїхала до Кременчука. Вона нам дуже допомагала, проте вона вже поїхала з міста.

І от нещодавно наша дівчинка з важким приступом потрапила до лікарні. Ніхто не хотів займатися дитиною, бо у міста немає саме невропатолога-епілептолога. Сказали: «Ви ж ходили до якогось лікаря, то до нього і йдіть...» А куди піти, якщо лікар поїхав. Ми зв'язались із нею телефоном, проте лікар не може дистанційно нами займатися та виписувати електронні рецепти. Вона порадила піти до будь-якого невропатолога, аби той виписував нам рецепт на потрібні ліки.

«І почався «футбол»

— Ми пішли до невропатолога. Він сказав, оскільки дитина стоїть на обліку, вона хронічно хвора, то ліки від епілепсії їй мають видавати безкоштовно. Виписав електронний рецепт на ліки, що ми вживаємо вже 4-5 місяців. З ним я пішла по аптеках, сподіваючись, що ліки нададуть безкоштовно. І почався «футбол». Спочатку мені сказали, що електронний рецепт виписаний невірно. Бо рецепт видається тільки на цілі упаковки. А нам невропатолог виписав рецепт на 2,5 упаковки. Тож через це безкоштовно відпустити не можуть, потрібен інший рецепт. Аби потрапити до невропатолога на прийом та виправити рецепт, потрібно записуватись до нього за місяць. До педіатра потрапити легше, тож я пішла до неї у поліклініку. Педіатр виписала паперовий рецепт, бо електронний не змогла, адже попередній від невропатолога ще не «погашений». Я принесла до аптеки новий рецепт. У паперовому рецепті знову щось не так, знов з аптеки відправили до лікаря. І так я три рази бігала від аптеки до поліклініки: то електронний не підходить, то паперовий рецепт не такий. А я нещодавно після перелому хребта, мені ходити ще важко. Пішла ще в одну аптеку. Там сказали, що якби все було вірно з електронним рецептом, то я б доплатила за ліки всього 10%. Але електронний рецепт невірний, а паперовий вони не можуть прийняти. Тому не можуть дати мені ліки. Як зачароване коло! Через те, що ліків у дитини лишилось на 3 дні, я придбала за власні кошти кілька пластин на тиждень, сподіваючись, що надалі їх нам нададуть безкоштовно.

Адже лікування виходить не дешево. Лише ці ліки на місяць нам обходяться у тисячу гривень. А ще потрібні ліки для печінки, нирок, тож загалом на медикаменти витрачаємо 3500 грн на місяць. Невістка не може працювати, бо їй потрібно займатися дитиною, я після операції…

І після усієї біганини між аптеками та поліклінікою мені перетелефонував фармацевт і повідомив, що потрібні мені ліки не підпадають під програму «Доступні ліки» та не відпускаються безкоштовно. Тобто мене тричі ганяли у поліклініку, аби я міняла той рецепт, а тепер сказали, що за рецептом безкоштовно не продається? Фармацевт пояснив, що він не дивився, які саме ліки, бо побачив, що рецепт невірний. Це не знущання? Чому невропатолог сказав, що ліки для нас мають бути безкоштовні, не попередив, що наші ліки все одно треба купувати самостійно?

Ми зв'язалися з аптекарями, які підтвердили, що потрібні жінці ліки дійсно не підпадають ані під державну, ані під місцеву програми. Чому в аптеках, до яких жінка зверталась, їй надавали іншу інформацію та прохали переробити рецепт, залишається загадкою...