На Кременчуччині поліцейські знайшли у водоймі раколовку та 320 метрів браконьєрських сіток

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Вчора, 9 квітня, в акваторії річки Сула Кременчуцького району водна поліція знайшла раколовку та 320 метрів браконьєрських сіток з рибою загальною вагою близько 60 кг. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліцейські знайшли знаряддя незаконного вилову риби під час патрулювання акваторії річки Сула в межах населених пунктів Горошине – Мирони – Погребняки Кременчуцького району. За попередніми підрахунками фахівців, завдані державі збитки становлять близько 1,5 мільйони гривень.

Виявлені браконьєрські знаряддя лову передали працівникам Національного природного парку «Нижньосульський» для подальшого знищення та склали про це відповідний акт. Заборонений улов випустили у природне середовище.

Превентивні рейди на водоймах Полтавщини наразі тривають.

Нагадаємо, що з 1 квітня на Полтавщині стартувала весняно-літня заборона на вилов риби.