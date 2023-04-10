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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині уп’ятеро збільшилась кількість загиблих на виробництві: апаратна нарада ОВА

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 200

 

Цього року в області збільшилась кількість загиблих у ДТП та під час пожеж

На апаратній нараді Полтавської обласної військової адміністрації, яка відбулася сьогодні, 10 квітня, розглянули питання щодо навчання населення, як діяти у надзвичайних ситуаціях в умовах воєнного стану.

Як зазначив у доповіді заступник керівника Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, за І квартал 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в області за різних обставин загинуло значно більше людей. Зокрема, у ДТП загинуло на 3 людини більше, ніж минулого року, під час пожеж – загиблих більше на 7 осіб, а під час виконання трудових обов’язків на виробництві кількість загиблих уп’ятеро більша, ніж минулого року (5 проти 1). Крім того, зафіксована загибель людей на воді та на залізничному транспорті.

На нараді розглянули питання навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах та на тренуваннях й навчаннях. Зокрема, говорили про 22 класи безпеки, створені на теренах області, та про плани збільшити їх кількість протягом року до 100. Також згадали про навчання населення мінній безпеці, підготовку методичних та просвітницьких матеріалів, які можна знайти на сайті ОВА та ДСНС.

Щодо плану виконання заходів з навчання, на нараді відмітили, що загалом плани в області виконані на 140%. У кращий бік відзначили Кременчуцьку РВА та Кременчуцьку міську територіальну громаду. А серед тих, до кого у Полтавської ОВА є претензії по цій роботі, назвали Новогалещинську, Глобинську та Горішньоплавнівську територіальні громади, Кременчуцький завод дорожніх машин та Кременчуцький колісний завод.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін закликав у ході навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та проведення просвітницької роботи з цих питань ширше використовувати сучасні технології, зокрема QR-коди.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА ДСНС навчання загиблі
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