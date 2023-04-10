Завтра Кременчук попрощається із загиблим воїном Антоном Липовим

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 359

Завтра, 11 квітня, у Кременчуці попрощаються із військовим Антоном Липовим, який загинув на російсько-українській війні. 29 березня життя Антона Володимировича обірвалося під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Антон був призваний на військову службу під час мобілізації 9 листопада 2022 року та був солдатом.

У нього залишились дружина, діти та мама. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Антона Липова відбудеться 11 квітня, а саме: