На Полтавщині у будинку після пожежі знайшли двох мертвих жінок

Сьогодні, 10 квітня, близько 5.30 у селі Гришки Зіньківської громади Полтавського району сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Унаслідок пожежі загинули 71-річна та 47-річна мешканки будинку. Тіла жінок направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство з'ясовує причини та обставини події.
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