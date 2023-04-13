Як кременчужанам вберегти себе від пожежі в побуті: поради рятувальників
Сьогодні, 12:33
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Будьте обережні!
Рятувальники закликають кременчужан дотримуватися правил пожежної безпеки та дбати про належний протипожежний стан власних помешкань.
- Слідкуйте за станом і справністю газового або пічного опалення. Їх встановлення та ремонт повинні виконувати виключно фахівці відповідного профілю.
- Своєчасно очищуйте димоходи від сажі при користуванні пічним опаленням. Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду та не доручайте нагляд за ними дітям. Не допускайте перегріву печей.
- Не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності та не допускайте перевантаження електромережі.
- Виходячи з приміщень, не залишайте увімкнені телевізори, праски та інші електропобутові прилади.
- Не паліть у ліжку, особливо в нетверезому стані.
- Не залишайте дітей без нагляду, вчасно пояснюйте їм про небезпеку гри з вогнем.
– У разі виникнення пожежі терміново телефонуйте за номером 101! – говорить Владислав, пресофіцер Кременчуцького управління ДСНС.
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