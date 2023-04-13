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Кременчук, Історія Кременчука

«Котячий язичок» і «Вершкова Венера»: 125 років заснування кондитерської фабрики Поддєрєгіна

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 166

 

Солодка історія нашого міста 

На початку ХХ століття у центральній частині Кременчука була велика кількість булочних, кав’ярень та кондитерських. Однією з найпопулярніших була кав'ярня і кондитерська С.А. Силаєва, де завжди подавали найсмачніші каву, шоколад, какао, чай, морозиво. По сучасній вулиці Ігоря Сердюка розміщувався ще один дуже «смачний» магазин, в асортименті якого також були кава, цукерки, шоколад. Про це повідомляє Кременчуцька ЦБС для дорослих. 

Власницею була, як свідчить вивіска, «донька грека». Поряд з найпопулярнішим кінотеатром Кременчука «Колізей» на вул. Соборній було відкрито кав’ярню-кондитерську С.А. Адамова, де пропонувався чималий асортимент кондитерських виробів. Багато було невеличких, так званих сімейних, кав’ярень, де за помірну ціну подавали каву, какао, шоколад. Одним з постачальників солодкої продукції до цих закладів був місцевий «шоколадний король» Петро Миколайович Поддєрєгін.

У 1852 році купець-старообрядець П.М. Поддєрєгін заснував першу у місті Кременчуці пряничну фабрику, а у 1898 році вона стала кондитерською фабрикою. Вже тоді фабрика випускала тисячі пудів продукції, яка продавалася не лише у Кременчуці, але й далеко за його межами.

В асортименті його кондитерської фабрики були шоколадні та помадні цукерки: «Софі», «Фінь-шампань», «Крем де різьєнн», «Маріанна», «Вершкова Венера», «Котячий язичок» та ін.

Після остаточного становлення у місті радянської влади кондитерську фабрику вирішено було націоналізувати та в 1925 році на її базі створили державне підприємство. Під час повені 1931 року будівля фабрики була зруйнована. Відновили її вже на території колишнього млина. До війни кондитерська фабрика (тоді вона називалася міськхарчокомбінат) випускала до 150 тонн продукції на рік. Крім кондитерських було налагоджено випуск і макаронних виробів.

У квітні 1944 році, на руїнах фабрики з виготовлення макаронів, почали облаштовувати окремі цехи під кондитерське виробництво. Відновили роботу карамельний і цукровий цехи. А в 1946 році було організовано виробництво печива та пряників. Але основний розвиток підприємства розпочався з 1965 року.

З 1965 по 1998 роки Кременчуцька кондитерська фабрика випускала 230 найменувань різноманітної продукції – від тортів до шоколаду найвищої якості. 97% продукції розходилося по Союзу та за кордон і лише 3% залишалося в Україні. Особливою популярністю користувалися «Кременчуцькі набори» – великі коробки з цукерками вищих сортів, а на обкладинці – краєвиди міста.

У 2000 році фабрика увійшла до корпорації «Рошен». У тому ж році було встановлено німецьку високопродуктивну карамельну лінію, що не має аналогів в Україні.

Сьогодні асортимент підприємства нараховує понад 70 найменувань кондитерських виробів, серед яких цукерки, карамель, шоколадно-горіхові батончики.

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Автор: Альона Душенко
Теги: кондитер цукерки історія История Кременчуга кондитерская фабрика
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