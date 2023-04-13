Вчора ввечері у Кременчуці сталась ДТП: постраждала пасажирка

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Вчора, 12 квітня, близько 18.20 у Кременчуці на вулиці Київській сталась ДТП. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Tesla, яким керувала місцева 66-річна жінка, зіткнувся з автомобілем Hyundai, за кермом якого їхав 26-річний кременчужанин. Унаслідок ДТП 21-річна пасажирка автомобіля Hyundai отримала тілесні ушкодження. Дівчину госпіталізували.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, ввечері 12 квітня у Кременчуці сталися дві аварії.