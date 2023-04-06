Кременчуцький центр соціальної реабілітації замовляє капремонт укриття за майже 6,5 млн гривень

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Цей ремонт обійдеться бюджету вшестеро дорожче, ніж ремонт укриття в одній школі

3 квітня 2023 року Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міськради (колишній притулок для дітей, розташований на проспекті Свободи, 148) оголосив тендер на виконання робіт із капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття у підвальному приміщенні Центру. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі — 6,48 млн гривень.

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен виконати монтажні, демонтажні та будівельні роботи, обладнати другий вхід та облаштувати старий, виконати внутрішнє опорядження (стіни, стелі, підлога), розібрати старі та облаштувати нові трубопроводи холодного та гарячого водопостачання, встановити санвузли, облаштувати систему вентиляції тощо.

Аукціон на вибір підрядника має відбутися 11 квітня.

Нагадаємо, раніше зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на сесії 24 лютого на ці цілі виділили 5,24 млн гривень.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у Кременчуці також замовляють капітальні ремонти у школах, закритих від початку воєнного стану. Наразі замовили ремонти у трьох школах — №6, 23 та 31. Їх вартість становить від 923 тис. гривень — до 1,5 млн гривень.