Через обледеніння контактної мережі запізнюється потяг до Кременчука

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 569

Квітневі снігопади? Буває і таке, залізниця має бути готова до всього

Через обледеніння контактної мережі спізнюються 67 поїздів, один з яких до Кременчука. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

— Квітневі снігопади? Буває і таке, залізниця має бути готова до всього. 67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни... — йдеться у повідомленні.

Через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше:

№715/716 Перемишль — Київ (+2 год 17 хв);

№113/114 Харків — Львів (+1 год 55 хв);

№55/56 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+45 хв);

№129/130 Ворохта — Кременчук (+39 хв);

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. (+39 хв);

№59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв);

№5/6 Запоріжжя — Ясіня (+32 хв);

№49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв)

Якщо ви зараз на борту поїзда, що спізнюється, і маєте попереду пересадку, будь ласка, сповістіть нашого провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111, щоб ми могли знайти рішення завчасно.