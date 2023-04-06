Через обледеніння контактної мережі запізнюється потяг до Кременчука

Через обледеніння контактної мережі спізнюються 67 поїздів, один з яких до Кременчука. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
— Квітневі снігопади? Буває і таке, залізниця має бути готова до всього.
67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни... — йдеться у повідомленні.
Через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше:
Якщо ви зараз на борту поїзда, що спізнюється, і маєте попереду пересадку, будь ласка, сповістіть нашого провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111, щоб ми могли знайти рішення завчасно.
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