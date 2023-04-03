У Кременчуці другий тиждень поспіль народжуються двійнята

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На минулому тижні у нашому місті з'явилося на світ майже вдвічі більше дівчат, ніж хлопців

Всього у нашому місті з 27 березня по 2 квітня народилося 36 дітей: 23 дівчинки й 13 хлопчиків. Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді. Двоє новонароджених минулого тижня з’явилися у сім’ях внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, у період із 20 по 26 березня у Кременчуці народилися двійнята Ангеліна та Анастасія. Минув тиждень, і у Кременчуцькому перинатальному центрі після народження дівчаток-двійняток знову гарна новина — одна з молодих родин поповнилася відразу двома синочками. Батьки обрали своїм хлопчикам-двійняткам імена Анатолій і Ярослав.