У Кременчуці другий тиждень поспіль народжуються двійнята

Всього у нашому місті з 27 березня по 2 квітня народилося 36 дітей: 23 дівчинки й 13 хлопчиків. Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді. Двоє новонароджених минулого тижня з’явилися у сім’ях внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, у період із 20 по 26 березня у Кременчуці народилися двійнята Ангеліна та Анастасія. Минув тиждень, і у Кременчуцькому перинатальному центрі після народження дівчаток-двійняток знову гарна новина — одна з молодих родин поповнилася відразу двома синочками. Батьки обрали своїм хлопчикам-двійняткам імена Анатолій і Ярослав.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.