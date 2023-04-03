На Кременчуччині зловили чоловіків, які незаконно вбили дику тварину

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У чоловіків знайшли зброю, права на володіння якою у них не було

На Кременчуччині зловили чоловіків, які незаконно вбили дику тварину. Про це стало відомо від Кременчуцького райуправління поліції та відділу дізнання ГУНП.

3-го квітня близько 3.00 під час патрулювання в смт Козельщина наряд групи реагування сектору поліцейської діяльності №1 Кременчуцького райуправління поліції зупинив автомобіль ВАЗ 2121, за кермом якого їхав 62-річний місцевий водій. Чоловік порушив встановлені обмеження воєнного часу та рухався в комендантську годину. Також у салоні разом з водієм перебував 54-річний пасажир.

Під час перевірки документів та попереднього огляду авто поліцейські знайшли у багажнику два мішки з м’ясом дикої тварини (якої саме, поліція не повідомляє), мисливські ножі та карабін. Документи на право керування авто, а також на право володіння зброєю у чоловіків не було. Наразі речові докази вилучили.

Для встановлення обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група сектору поліцейської діяльності №1 (смт Козельщина). Наразі розпочалося досудове розслідування.

За даним фактом підрозділ дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначені експертизи. Тривають слідчі дії.

Крім того, на водія склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) та частиною 2 статті 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.