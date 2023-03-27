Минулого тижня у родині кременчужан народилися двійнята

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Усього в період із 20 по 26 березня у Кременчуці з'явилася на світ 31 дитинка

У Кременчуцькому перинатальному центрі минулого тижня в одній із кременчуцьких родин народилося двійко дівчаток. Про це повідомляють у Кременчуцькій міській раді. Щасливі батьки назвали маленьких донечок Ангеліною та Анастасією.

Усього в період із 20 по 26 березня у Кременчуці народилася 31 дитинка: 13 хлопчиків і 18 дівчаток. Двоє немовлят з’явилися на світ у родинах переселенців.

Нагадаємо, останнім часом кременчужани все частіше називають своїх дітей рідкісними іменами.