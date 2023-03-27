У Горішніх Плавнях чоловік переслідував 10-річну дівчинку і намагався зґвалтувати

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 978

Почувши у під’їзді крик про допомогу, місцева мешканка заступилася за дитину та викликала поліцію

Слідчі та оперативники кримінальної поліції відділу №2 Горішніх Плавнів разом з місцевим мешканцем затримати чоловіка, який силою намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

26 березня близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення від 41-річної мешканки Горішніх Плавнів, що в під’їзді багатоповерхівки на малолітню напав невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила обставини інциденту та орієнтувала всі патрульні наряди міста на затримання зловмисника.

Поліцейські разом із родичем потерпілої затримати нападника. Ним виявився 42-річний місцевий чоловік, який раніше мав проблеми із законом. Попередньо відомо, що він переслідував дівчинку, зайшов за нею до під’їзду однієї із багатоповерхівок на вулиці Героїв Дніпра, де із застосуванням фізичної сили намагався зґвалтувати дитину. Почувши у під’їзді крик про допомогу, місцева мешканка заступилася за дівчинку та викликала поліцію.

Наразі нападника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч.3 ст.15, ч.4 ст.152 (Замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.