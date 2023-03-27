На Полтавщині сталась ДТП: загинув пішохід

Вчора, 26 березня, близько 19.50, поблизу Хорола на 240 кілометрі автодороги Київ — Харків — Довжанський сталась ДТП.
За попередньою версією слідства, автомобіль Suzuki, яким керував 23-річний житель Хорольщини, наїхав на місцевого 55-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав сильні тілесні ушкодження та помер.
За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.
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