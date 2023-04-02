Хокеїсти «Кременчука» пішли у відпустку

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 183

Команда у повному складі без кадрових втрат

Сьогодні, 2 квітня, хокейний клуб «Кременчук» провів підсумкове зібрання на льодовій арені «Айсберг». З сьогоднішнього дня основна команда пішла у відпустку. Про це повдомлеє пресслужба хокейного клубу «Кременчук».

Керівництво разом з тренерським штабом та гравцями підбили підсумки сезону. Подякували хлопцям за самовіддачу та відношення. Весь процес від самого початку й до фіналу пройшов на вищому рівні.

Президент клубу ХК «Кременчук» Сергій Мазур подякував команді за сезон, ми були за крок від чемпіонства, проте єдине чого не вистачило – фортуни.

На сьогодні усі гравці залишаються у складі команди.

Офіційно команда у відпустці до 1 серпня, проте заплановано кілька коротких зборів для підтримки тонусу та спортивної форми хокеїстів.