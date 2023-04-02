Чоловік на велосипеді впав у канал в Кременчуці

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 619

Вчора, 1 квітня, слідчо-оперативна група поліції Кременчука врятувала чоловіка, який впав з велосипедом у воду. Правоохоронці їхали на виклик в одне із сіл Кременчуцького району. Вони побачили чоловіка, який з велосипедом впав у дренажний канал по вулиці Залізнична в Кременчуці. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці допомогли чоловіку вибратися з води та дістали його велосипед.

Місцевий чоловік, 1973 року народженя, пояснив, що втратив рівновагу та з’їхав із узбіччя. Від допомоги медиків кременчуківець відмовився. З ним все добре.