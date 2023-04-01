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Будівництво ще одного льодового палацу на Полтавщині впирається у питання землі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 547

 

До повномасштабного наступу планували відкрити льодові арени у Полтаві та Горішніх Плавнях 

Вчора, 31 березня, на льодовій арені «Айсберг» відбувся фінал чемпіонату України з хокею. На матч «Кременчук» - «Сокіл» завітав керівник Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він розповів на якому зараз етапі будівництво льодової арени у Полтаві. 

- Це було декілька років тому, коли ми навіть запланували кошти на будівництво льодового майданчика. Проте тоді все впиралося у питанні землі з боку Полтавської міської влади. Ділянку, яку ми пропонували, виділяти на неї землю не хотіли, тому на цьому етапі все зупинилося. Зараз, якщо будуть якісь зміни, будемо продовжувати. Ми не втрачаємо надії отримати у Полтаві сучасну льодову ковзанку, - сказав Олександр Біленький.

Також Олександр Біленький поділився за кого вболіватиме у цьому матчі. 

- Тут іншого бути не може. Наші сподівання на перемогу хокейного клубу Кременчук, - відповів Олександр Біленький, а щодо улюбленого гравця додав. - Мій улюблений... президент ХК Кременчук Сергій Мазур. Сподіваюсь, що під його керівництвом у команди все вийде. 

Як раніше писав Телеграф, перед початком повномасштабного наступу Федерація хокею України розглядала можливість будівництва льодових арен в обласних центрах, серед яких і Полтава. За рік до цього у Горішніх Плавнях виділили землю під будівництво льодової арени. Земельну ділянку виділили неподалік від проспекту Героїв Дніпра для побудови спортивного об’єкта. За даними ТЪ, попередньо розроблений проєкт льодової арени. Проте через російське вторгнення ідею будівництва льодових арен відклали на невизначений термін. 

Льодовий майданчик у Полтаві у першій черзі, а ось у Горішніх Плавнях – пізніше
У Горішніх Плавнях та Полтаві мають з'явитися льодові арени 
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Автор: Альона Душенко
Теги: стадіон Полтава льодова арена
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