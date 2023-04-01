Будівництво ще одного льодового палацу на Полтавщині впирається у питання землі

Вчора, 31 березня, на льодовій арені «Айсберг» відбувся фінал чемпіонату України з хокею. На матч «Кременчук» - «Сокіл» завітав керівник Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він розповів на якому зараз етапі будівництво льодової арени у Полтаві.
Також Олександр Біленький поділився за кого вболіватиме у цьому матчі.
- Тут іншого бути не може. Наші сподівання на перемогу хокейного клубу Кременчук, - відповів Олександр Біленький, а щодо улюбленого гравця додав. - Мій улюблений... президент ХК Кременчук Сергій Мазур. Сподіваюсь, що під його керівництвом у команди все вийде.
Як раніше писав Телеграф, перед початком повномасштабного наступу Федерація хокею України розглядала можливість будівництва льодових арен в обласних центрах, серед яких і Полтава. За рік до цього у Горішніх Плавнях виділили землю під будівництво льодової арени. Земельну ділянку виділили неподалік від проспекту Героїв Дніпра для побудови спортивного об’єкта. За даними ТЪ, попередньо розроблений проєкт льодової арени. Проте через російське вторгнення ідею будівництва льодових арен відклали на невизначений термін.
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