В останній день березня COVID-19 виявили у 34 кременчужан

31 березня у Кременчуці зареєстрували 34 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
33 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.
Одужала 51 особа. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
За день щеплення отримали 70 осіб:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадаємо, що станція переливання крові у Кременчуці має потребу в резус-негативних донорах усіх груп крові.
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