В останній день березня COVID-19 виявили у 34 кременчужан

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31 березня у Кременчуці зареєстрували 34 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

19 жінок віком від 20 до 78 років;

12 чоловіків віком від 20 до 69 років;

2 дитини віком 7 і 10 років;

1 дитина першого року життя.

33 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.

Одужала 51 особа. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 28 255;

одужало - 27 227;

померло - 743.

Вакцинація

За день щеплення отримали 70 осіб:

1 доза – 10;

2 доза – 9;

1 бустерна доза – 29;

2 бустерна доза – 22.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 692 (272 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 246 (228 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 35 137;2 бустерні дози отримали – 4 904.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадаємо, що станція переливання крові у Кременчуці має потребу в резус-негативних донорах усіх груп крові.