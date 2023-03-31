Станція переливання крові у Кременчуці має потребу в резус-негативних донорах усіх груп крові

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 192

Станція переливання крові у Кременчуці має велику потребу в резус-негативних донорах усіх груп крові. Про це стало відомо від заступника керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлани Каплати.

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі. Якщо ви хочете стати донором, пам'ятайте: напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого, за 48 годин до процедури не пити алкоголь, за дві години не палити. У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Нагадаємо, у Вайбері є група «Донори крові Кременчука». У цій групі роз'яснюють моменти, які цікавлять людей. Там же можна записатися на процедуру донації. Посилання ТУТ.