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Валютні «гойдалки»: де в Кременчуці вигідніше обмінювати долар, євро та злотий 31 березня

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 139

 

Напередодні вихідних гривня на готівковому ринку демонструє свою стабільність

У п’ятницю Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 8 копійок, а курс злотого також підвищився - на 3 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс відреагував на це підвищення мляво.

У відділеннях банків у Кременчуці долар США сьогодні купують по 37,00 — 37,70 грн, а продають по 37,75 — 38,50 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США підвищився на 10 копійок (вчора знизився на 10 коп.), а мінімальний курс продажу не змінився (вчора знизився на 20 коп.). Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Райффайзен Банку та Укрексімбанку, де за нього дають найбільше (37,70 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (37,75 грн за $1). Зауважимо, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Індустріалбанк (38,50 грн за $1). Втім, долар є у вільному продажу в інших банках Кременчука по значно нижчому курсу. Зокрема, Полтава-Банк продає долар по 38,15 грн.

Євро у банках Кременчука сьогодні можна здати по 39,90 — 40,65 грн. Продають євро по 40,95 — 42,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 5 копійок (вчора знизився на 30 коп.), а мінімальний курс продажу підвищився на 15 копійок (вчора знизився на 15 коп.).

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Полтава-Банку, де найвищий курс (40,65 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (40,95 грн). Найдорожче євро продають в OTP Bank та Альянс Банку (42,00 грн). Втім, євро у вільному продажу є в інших банках по нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по курсу 41,15 грн (учора продавали по 40,99 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по 8,00 — 8,60 грн. А продають злотий по 8,79 — 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого підвищився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу також зріс - на 6 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агріколь Банку (8,60 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,79 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

  

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Актуальні курси для міста Горішні Плавні:

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 8 копійок (вчора подорожчав на 9 коп.), а злотий подорожчав на 3 копійки.

Курс валют НБУ на 31.03.2023 року:

  • долар - 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 39,78 грн (у п’ятницю був 39,70 грн);
  • злотий – 8,50 грн (у п’ятницю був 8,47 грн).
Євро і долар дешевшають: де в Кременчуці 30-го березня вигідніше обмінювати валюту
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Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти обмінник банки долар євро злотий
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