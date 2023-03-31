Кременчуцьких дітей запрошують написати радіодиктант від пса Патрона

Учнів молодшої та середньої школи запрошують взяти участь у радіодиктанті із безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами. Як повідомили організатори заходу — Держслужба із надзвичайних ситуацій, диктант звучатиме голосом пса Патрона з популярного мультфільму.
Диктант звучатиме 4 квітня о 15.00 на хвилях Українського радіо. А перед диктантом, о 14.40, в ефірі говоритимуть з рятувальником про забруднення України мінами й вибухонебезпечними предметами та про важливість навчання дітей правил безпечної поведінки.
Щоб написати диктант і дізнатися правила, що рятують життя:
Перевірити правильність написання диктанту можна буде за дві години після його завершення у соціальних мережах та на офіційних сайтах ДСНС, ЮНІСЕФ та Українського Радіо. Долучайте малечу до написання диктанту!
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