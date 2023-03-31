У Кременчуці сталась ДТП: травмувалась пішоходка

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Вчора, 30 березня, близько 17.00, у Кременчуці поблизу зупинки громадського транспорту «Вадима Пугачова» сталась ДТП. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Renault, яким керувала 34-річна місцева жінка, наїхав на 44-річну місцеву пішоходку. Внаслідок ДТП травмовану госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.