У Горішніх Плавнях попрощалися з капітаном Збройних Сил України Олексієм Бульбою

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Вчора, 30 березня, у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» зібралася громада, де попрощалася з капітаном Збройних Сил України Олексієм Івановичем Бульбою, вшанувала пам'ять загиблого бійця.

Народився Олексій у Дніпрі 27 жовтня 1977 року. У 1979 році родина переїхала до Горішніх Плавнів. Після закінчення 11 класів середньої школи №6, вступив до Дніпропетровського державного університету, де здобув кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії. Закінчив військову кафедру з присвоєнням офіцерського звання лейтенант. З 2004 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно продовжував навчатися. У 2011 році закінчив Національну металургійну академію України, де здобув кваліфікацію інженера, спеціаліста з металургії чорних металів.

18 травня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну.

26 березня 2023 року під час виконання бойового завдання командир 1 мотопіхотної роти капітан Збройних сил України Олексій Бульба героїчно загинув біля населеного пункту Ямпіль Донецької області.

Світла і вічна пам’ять про подвиг Олексія Бульби назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України.