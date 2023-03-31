Як минула доба на Кременчуччині: жодного домашнього насильства

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 30 березня, о 18.05 у Кам'яних Потоках на вулиці Зарічній в літній кухні згоріла та підгоріла їжа. На місці працювала 15 державна пожежно-рятувальна частина.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.