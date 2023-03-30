На війні загинув військовий з Кременчуччини Олексій Бульба

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26 березня під час оборони у Донецькій області загинув військовий з Кременчуччини Олексій Бульба. Він отримав поранення, несумісні з життям, поблизу Ямполя Краматорського району на Донеччині.

Олексій народився 27 жовтня 1977 у Дніпрі. Після випуску зі школи вступив на навчання до Дніпропетровського державного університету, який в 1999 році закінчив за фахом «Біолог».

Трудову діяльність на Полтавському ГЗК Олексій розпочав у липні 2004 року як електрослюсар з ремонту устаткування ЦВО. У вересні 2011 році, після здобуття другої вищої освіти за фахом «Металургія чорних металів» у Національній металургійній академії міста Дніпра, був підвищений до змінного майстра дільниці ЛМЦ, де працював донині.

18 травня 2022 року Олексій був призваний до лав Збройних Сил України задля оборони України від російської агресії.

26 березня Олексій вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, захищаючи Батьківщину від російських загарбників загинув від отриманого поранення несумісного з життям.