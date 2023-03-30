Як минула доба на Кременчуччині: «затишшя перед бурею»

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 335

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла спокійно. За добу жодної надзвичайної події не сталось. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульних для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали одну особу за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків).