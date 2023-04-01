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Хокеїсти «Кременчука» стали срібними призерами чемпіонату України

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 387

Матч вже планували перенести на наступний день через довгу тривалість гри 

У найдовшому фінальному протистоянні хокеїсти «Кременчука» здобули срібні нагороди. Кременчуцька команда у шаленій грі №5 фінального протистояння пропустила у другому овертаймі на 97 хвилині. Це була найтриваліший поєдинок в історії фіналів! Автором золотої шайби став Сергій Бабинець, він же отримав і звання найціннішого гравця плей-оф (MVP).

«Кременчук» – «Сокіл» (Київ) – 0:1 2ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

 Рахунок у серії – 2:3

Шайба: 0:1 – Бабинець (Чердак), 96:18.

На 50-й хвилині Середницький не реалізував штрафний кидок (воротар).

«Кременчук»: Кучер; Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Ісаєнко – Глухов, Материкін; Сенік – Крівошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Абаджян, Кривенко – Гніденко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

«Сокіл»: Дьяченко; Бондарєв – Євсейчик, Толстушко – Сисак, Горлушко – Полоницький, Гайдук; Янішевський – Куцевич – Р.Благий, Бабинець – Мазур – Чердак, Слюсар – Качан – Говорушко, Костромітін, Вал.Алексюк. Тренер – Костянтин Сімчук.

Арбітри – А.Перетятько, А.Сєврук; лайнсмени – М.Кочура, О.Остроух.

Кидки: 48 (9+8+10+21) – 53 (10+9+8+26).

Штраф: 18 – 16.

Фінальна серія і загалом увесь унікальний сезон-2022/23 під звуки сирен і без єдиного легіонера в командах не міг завершитися якось буденно. Але той «десерт», який нам подарувала гра №5, здається, увійде до літопису національних першостей.

Наприкінці другого періоду, коли на льодовій арені «Айсберг» пролунала сирена про закінчення гри, але зустріч на цьому не перервалася. Після звернення гравців і тренерів «Сокола» судді поспілкувалися з хронометристом і повернули команди дограти «загублені» три секунди, які стали майже доленосними для однієї з команд. Форвард киян Вадим Мазур у чужій зоні буквально «вигриз» вкидання у Гліба Крівошапкіна, після чого відбувся кидок і блокування від того ж Крівошапкіна, а потім і ще один постріл Володимира Чердака, який став результативним! Гол? Чи все ж таки ігровий час сплив раніше, ніж шайба перетнула стрічку воріт?

Унікальність ситуації полягає в тому, що команди пішли на перерву, так і не дочекавшись на рішення суддів та інспектора зустрічі Олега Лусканя. Тобто до початку третього періоду ніхто на арені не розумів, який рахунок у реальності: 0:0 чи 0:1? А резонансне рішення щодо цього епізоду судді оголосили перед початком третього періоду, розвівши руки у сторони під гучний рев трибун – гола немає!

На цьому дива на «Айсберзі» не скінчилися. Хоча голів у матчі, як і раніше, бракувало, але зустріч тримала в напрузі і «не відпускала» вболівальників через непередбачений сценарій. Чого тільки варта чисельна більшість «Сокола» в середині третього періоду, яка обернулася для киян виходом Кривошапкіна віч-на-віч і фолом Романа Благого. Як результат, штрафний кидок у виконанні Богдана Середницького та сейв іншого Богдана – воротаря Дьяченка, який зберіг ворота «Сокола» у недоторканності.

Наприкінці основного часу вже «Кременчук» отримав більшість, у тому числі «5 на 3», але не скористався своїми шансами, і зустріч вдруге у фінальній серії перетекла у класичний овертайм – «5 на 5» до першої закинутої шайби.

У додатковий час і настала розв’язка у всій п’ятиматчевій серії та сезоні загалом. Коли на арені прозвучала інформація про можливе перенесення гру на 11.00 на наступний день, через затягнутість матчу. Чемпіонську шайбу у другому овертаймі пощастило закинути 35-річному нападнику «Сокола» Сергію Бабинцю.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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