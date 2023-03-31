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У Кременчуцькій РВА нагадують про заборону відвідування лісів та плавання на човнах

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 170

 

Заборона на відвідування лісів та навігацію на річках на період воєнного стану діє з минулого року

Під час воєнного стану відвідування лісів та навігація на річках на території Полтавської області заборонена. Відповідний спільний наказ Полтавської ОВА та Командування оперативно-тактичного угрупування «Суми» щодо встановлення особливого режиму пересування на водоймищах та в лісах на території Полтавської області, був підписаний ще 1 вересня 2022 року. Цей наказ діє і зараз, тобто усі заборони зберігаються.

Про це на ранковому брифінгу нагадав заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Згідно з наказом, встановлено особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, а також руху транспортних засобів у лісах та на водоймищах Полтавської області.

Зокрема, на період дії воєнного стану заборонено перебування населення у лісах, в'їзд до лісів (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком військовослужбовців Сил оборони України, поліцейських та працівників ДСНС, державної лісової охорони, державних лісогосподарських підприємств і єгерських служб, Державної екологічної інспекції, військових адміністрацій та деяких інших органів, які зазначені у наказі.

Також заборонена навігація для маломірних суден на водоймищах Полтавської області на період дії воєнного стану, за винятком суден Сил оборони України, Національної поліції, ДСНС, органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, суден підприємств, установ, які займаються  промисловим рибальством на водосховищах, маломірних суден у спортивних цілях та деяких інших підприємств з обов'язковим погодженням графіка руху з обласною військовою адміністрацією та з урахуванням заборони наближення до мостів на відстань 100 м.

Отже, виключення щодо навігації, як і минулого року, зроблені для проведення тренувань та змагань спортивним школам, які мають погодити ці питання та отримати від Полтавської ОВА відповідні дозволи.

— З 1-го квітня починається нерестова заборона, яка продовжується до середини червня, — додав Артем Даценко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА заборона ліси навігація нерестова заборона
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