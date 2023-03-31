Наставництво над неповнолітньою дитиною: у Кременчуцькій РВА закликали приєднуватися до руху

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 1

Якщо маєте добре серце та хочете допомогти дитині-сироті, то наставництво — це для вас

В Україні з кожним роком збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони прагнуть любові та підтримки. з цією метою в Україні на державному рівні запроваджується інститут наставництва для роботи з дітьми, які виховуються в інтернатних закладах. Як можна стати другом та вихователем для дитини, яка позбавлена батьківського піклування?

Про це на брифінгу в Кременчуцькій РВА розповіла представниця ГО «Молодіжна сімейна родина» Аліна Іваніна.

Вона пояснила, що наставництво — це добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Закон про наставництво (№1504-VIII) був ухвалений в Україні 8 вересня 2016 року, а постанова Кабміну від 04.07.2017 року «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною». Тобто, наставництво — це відносно нова форма сімейного виховання дітей, які позбавленні батьківського піклування.

Необхідність її прийняття була обумовлена тим, що в Україні зі 108 тисяч дітей, що виховуються в інтернатних закладах, лише 8% можуть бути усиновлені чи влаштовані у різні види сімейного виховання. Інші 92% дітей позбавлені такої можливості через те, що мають батьків, або ж тривають суди щодо позбавлення батьківських прав.

Такі цифри назвала журналістам представниця ГО «Молодіжна сімейна родина» Аліна Іваніна. Вона додала, що наставництво зазвичай проводять для підлітків – дітей старше 12 років. Наразі на Кременчуччині є лише 9 наставників і ця форма виховання потребує добровольців, адже робота наставництва над дитиною, на відміну від патронату, не оплачується.

— Якщо маєте добре серце та хочете допомогти дитині-сироті, то наставництво — це для вас, — зазначила Аліна Іваніна.

Хто може стати наставником?

Наставник — це повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про те, що вона може займатися наставництвом, та уклала договір про наставництво. Наставник надає дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини, наставником та адміністрацією закладу, в якому проживає дитина, в інтересах якої укладається такий договір.

Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших законних представників, якщо вони є.

Особа, яка виявила бажання стати наставником, до укладення договору про наставництво зобов’язана пройти курс підготовки з проблем соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя.

Під час відбору кандидатів на наставництво обов'язково з’ясовуються мотиви щодо наставництва, позицію кандидата щодо виховання та розвитку дітей.

Всі, хто готовий стати наставником для дитини, позбавленої батьківського піклування, можуть звертатися до ГО «Молодіжна сімейна родина» за телефоном: 050-733-99-30, або до Кременчуцького міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді — (05366) 3-21-50, 0967284208, 0993290696