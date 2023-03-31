На Полтавщині 43-річний чоловік нарубав дерев на 355 тисяч

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Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі

Неподалік села Майорщина, Гребінківської тергромади, Лубенського району 43-річний місцевий житель вирубував дерева в захисних лісових насадженнях. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловік вирубував берест, клен та осику. За попередньою оцінкою фахівців, чоловік заподіяв державі збитків на суму понад 355 тисяч гривень. Наразі чоловікові повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом поліція здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частинами 4 та 2 статті 246 (Незаконна порубка дерев у захисних лісових насадженнях, яка спричинила тяжкі наслідки, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.