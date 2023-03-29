Середня пенсія після індексації зросла до 5200 грн: кому з кременчужан її перерахують ще й у квітні

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Соціальний захист

Середня пенсія після індексації зросла до 5200 грн: кому з кременчужан її перерахують ще й у квітні

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 476

 

Це друга масштабна індексація пенсій, проведена в Україні під час повномасштабної війни

У березні пенсії проіндексували близько 10,5 млн українських пенсіонерів.

За результатами індексації вони зросли майже на 20%, або на 600 грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 грн.

У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшеного трудового стажу, яке торкнеться близько 600 тисяч українців.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль учора, 28 березня, під час засідання уряду.

— За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень… Ми також провели підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень, — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він наголосив, що попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни.

Очільник уряду також додав, що зберігаються усі додаткові доплати до пенсій за віком.

— Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує, — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно фінансувати всі критичні видатки бюджету, а також українському бізнесу та всім платникам податків. Адже всі кошти, сплачені в бюджет, спрямовуються на армію та безпеку.

Власним коштом Україна фінансує лише армію — все інше утримується коштом міжнародної допомоги

Як ми писали, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо індексації пенсійних виплат з 1 березня. Згідно з постановою уряду №168 від 24.02.2023 року «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році» розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становить 19,7%. Проте, максимальний розмір підвищення встановлений у 1500 грн.

Уряд ухвалив рішення по індексації пенсій: який максимальний розмір підвищення та хто його не отримає
0
Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії індексація підвищення пенсій Кабмін уряд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх