Середня пенсія після індексації зросла до 5200 грн: кому з кременчужан її перерахують ще й у квітні

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 476

Це друга масштабна індексація пенсій, проведена в Україні під час повномасштабної війни

У березні пенсії проіндексували близько 10,5 млн українських пенсіонерів.

За результатами індексації вони зросли майже на 20%, або на 600 грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 грн.

У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшеного трудового стажу, яке торкнеться близько 600 тисяч українців.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль учора, 28 березня, під час засідання уряду.

— За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень… Ми також провели підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень, — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він наголосив, що попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни.

Очільник уряду також додав, що зберігаються усі додаткові доплати до пенсій за віком.

— Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує, — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно фінансувати всі критичні видатки бюджету, а також українському бізнесу та всім платникам податків. Адже всі кошти, сплачені в бюджет, спрямовуються на армію та безпеку.

Як ми писали, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо індексації пенсійних виплат з 1 березня. Згідно з постановою уряду №168 від 24.02.2023 року «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році» розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становить 19,7%. Проте, максимальний розмір підвищення встановлений у 1500 грн.