Середня пенсія після індексації зросла до 5200 грн: кому з кременчужан її перерахують ще й у квітні

У березні пенсії проіндексували близько 10,5 млн українських пенсіонерів.
За результатами індексації вони зросли майже на 20%, або на 600 грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 грн.
У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшеного трудового стажу, яке торкнеться близько 600 тисяч українців.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль учора, 28 березня, під час засідання уряду.
Він наголосив, що попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни.
Очільник уряду також додав, що зберігаються усі додаткові доплати до пенсій за віком.
Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно фінансувати всі критичні видатки бюджету, а також українському бізнесу та всім платникам податків. Адже всі кошти, сплачені в бюджет, спрямовуються на армію та безпеку.
Як ми писали, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо індексації пенсійних виплат з 1 березня. Згідно з постановою уряду №168 від 24.02.2023 року «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році» розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становить 19,7%. Проте, максимальний розмір підвищення встановлений у 1500 грн.
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