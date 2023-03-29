На Кременчуччині чоловік до смерті забив жінку

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 772

Вчора, 28 березня, у селі Лізки, Градизької тергромади односельці знайшли у будинку тіло 44-річної жінки. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Під час слідчих дій поліцейські побачили на тілі потерпілої ознаки насильницької смерті та отримали інформацію про того, хто може бути причетним до злочину. Менш ніж за годину поліція розшукала вбивцю, яким виявився 36-річний місцевий чоловік.

Як стало відомо, чоловік до смерті побив жінку через конфлікт, який виник між ними. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.