У Полтаві триває виставка, присвячена Вернадському, який був тісно пов'язаний з Кременчуччиною

10 березня у Полтаві відбулося відкриття виставки «Вкарбований у літопис Полтавщини (до 160-річчя з дня народження Володимира Вернадського)», яка висвітлює діяльність вченого на Полтавщині.
Як повідомили у Краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів, представники якого були на відкритті виставки, серед експонатів можна побачити: колекції зразків ґрунтів, гірських порід і мінералів, рукописи, листи-автографи, прижиттєві видання наукових праць, література про життя, наукову та організаторську діяльність вченого з дарчими написами авторів, спогади про перебування В. І. Вернадського і його родини на Полтавщині, твори мистецтва, фотовідбитки, матеріали про увічнення пам’яті вченого.
Праця Володимира Вернадського «Материалы к оценке земель Полтавской губернии. Выпуск 15. Кременчугский уезд» (1892 р.), що була подарована міському музею директором ПКМ ім. Василя Кричевського Олександром Супруненком з нагоди 15-річчя від заснування музейного закладу, зберігається в музейних фондах Горішніх Плавнів. Наприкінці 2021 р. колективом музею було видане репринтне видання цієї бібліографічної рідкості.
Виставку можна відвідати до 9 квітня у Полтавському літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка за адресою: м. Полтава, вул. Короленка, 1.
Графік роботи: 9.00-17.00
Довідки та запис на екскурсію: 050 030 4370
Раніше ми писали, що Вернадський любив кременчуцький борщ.
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