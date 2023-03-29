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У Полтаві триває виставка, присвячена Вернадському, який був тісно пов'язаний з Кременчуччиною

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 210

 

Відвідати її можна у Полтавському літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка 

10 березня у Полтаві відбулося відкриття виставки «Вкарбований у літопис Полтавщини (до 160-річчя з дня народження Володимира Вернадського)», яка висвітлює діяльність вченого на Полтавщині.

 

Як повідомили у Краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів, представники якого були на відкритті виставки, серед експонатів можна побачити: колекції зразків ґрунтів, гірських порід і мінералів, рукописи, листи-автографи, прижиттєві видання наукових праць, література про життя, наукову та організаторську діяльність вченого з дарчими написами авторів, спогади про перебування В. І. Вернадського і його родини на Полтавщині, твори мистецтва, фотовідбитки, матеріали про увічнення пам’яті вченого.

 

 

— Відомо, що ім’я Володимира Івановича тісно пов’язане і з історією нашого регіону. Перший етап дослідження надр навколишньої місцевості, як не дивно, належить саме Вернадському, який під керівництвом відомого природознавця Василя Докучаєва брав участь у великому дослідженні ґрунтів Полтавської губернії. Саме завдяки кропіткому вивченню зразків червоного залізняку вченим було доведено існування Кременчуцької магнітної аномалії, — розповіли горішньоплавнівські музейники.

 

Праця Володимира Вернадського «Материалы к оценке земель Полтавской губернии. Выпуск 15. Кременчугский уезд» (1892 р.), що була подарована міському музею директором ПКМ ім. Василя Кричевського Олександром Супруненком з нагоди 15-річчя від заснування музейного закладу, зберігається в музейних фондах Горішніх Плавнів. Наприкінці 2021 р. колективом музею було видане репринтне видання цієї бібліографічної рідкості.

— Символічно, що відкриття виставки співпало з Шевченківськими днями. Творчість Тараса Шевченка займала особливе місце в житті Вернадського. Батько вченого був особисто знайомий з Тарасом Григоровичем. Шевченко став одним із найулюбленіших поетів Володимира Івановича. У домашній бібліотеці Вернадського були як твори самого Кобзаря, так і шевченкознавча література. На заході прозвучав вірш «Минають дні, минають ночі», який свого часу справив неймовірне враження на Володимира Вернадського, — зауважили працівники Полтавського краєзнавчого музею ім. Василя Кричевського.

 

Виставку можна відвідати до 9 квітня у Полтавському літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка за адресою: м. Полтава, вул. Короленка, 1.

Графік роботи: 9.00-17.00

Довідки та запис на екскурсію: 050 030 4370

Раніше ми писали, що Вернадський любив кременчуцький борщ.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Краєзнавчий музей м. Горішні Плавні, Полтавський краєзнавчий музей ім. Василя Кричевського
Теги: виставка музей Полтава Володимир Вернадський
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