Глухий кут-2: кременчуцьке «тарифне питання» знов не вирішено

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Облрада не проголосувала за фактичне зниження тарифів для лівого берега Кременчука, мер Кременчука заявив, що це - ганьба. Тим часом далі розмов і обговорень діло не йде.

Депутати Полтавської обласної ради на сесії 24 березня не підтримали проєкт рішення про зниження тарифів «Полтаватеплоенерго» для лівобережжя Кременчука.

Автор проєкту рішення - заступник міського голови з питань ЖКГ та депутат облради Іван Москалик (фракція «За майбутнє»). На сесії Іван Москалик нагадав депутатам, як місто вже три місяці «бореться за своїх мешканців» та про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (Закон №2479-IX). При цьому тариф, застосований комунальним підприємством «Полтавтеплоенерго», - значно вищий за той, який діяв до 24 лютого (збільшення до 500 гривень за 1 гігакалорію). Він акцентував, що, якщо знизять тарифи, то різницю може покрити державний бюджет, оскільки для цього передбачені кошти.

Депутатка Ольга Величко («Слуга народу») зазначила, що підприємці кременчука перебувають у нерівних умовах, тому що сплачують за тепло в одному місті за різними тарифами та закликала колег підтримати це рішення.

Олексій Чепурко (фракція «Рідне місто»), голова робочої групи, яка працювала над тарифним питанням, своєю чергою нагадав, як «Полтавтеплоенерго» підставило плече, зайшовши своїми потужностями у Кременчук, та вчасно забезпечила теплом, а виконком Кременчуцької міськради визнав полтавське КП надавачем послуг, розуміючи, що ціна за гігакалорію - вища, ніж нині є у Кременчуці.

«На момент прийняття рішення виконавчий комітет Кременчуцької міськради абсолютно чітко розумів і знав, що наше комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» надає цю послугу в розмірі 2309 гривень за гігакалорію», - сказав він.

Робоча група, за словами її голови, напрацювало кілька варіантів вирішення проблеми. Серед них - прийняти запропонований проєкт рішення або «Полтаватеплоенерго» продає КП «Теплоенерго» (Кременчук) продає теплову енергію за 2309 гривень, а кременчуцьке КП продає цю послугу населенню по ціні 1796 гривень (діюча ціна КП «Теплоенерго»).

«Це б зняло зараз напруження та питання, яке зараз обговорюємо», - додав Олексій Чепурко.

Представники фракцій «Довіра» та «Рідне місто» ще під час обговорення заявили, що не підтримають проєкт рішення Івана Москалика, у підсумку голосів для його прийняття так і не вистачило - рішення не прийнято. Резюмуючи голосування, голова Полтавської облради Олександр Біленький зауважив, що «рада готова до діалогу».

Нагадаємо, це рішення на розгляд виносять вдруге, і вдруге депутати його не підтримують - 27 січня аналогічний проєкт рішення зняли з розгляду на доопрацювання, весь цей час над вирішенням працювала робоча група.

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Від маніпуляцій до ганьби

«Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, що це питання давно зайшло у глухий кут, а обговорення цієї теми дещо переходить у політичну площину. Зранку 24 березня перед сесією міський голова Кременчука Віталій Малецький написав у своїх соцмережах дещо маніпулятивний пост про те, що сесія обласної ради вирішуватиме, чи треба дослухатися до Президента та Кабінету Міністрів, чи варто виконувати Закон України про заборону підвищувати тарифи під час війни.

« Якщо приймуть законне рішення, то тариф для Кременчука знизиться і влітку платити не будемо. Більше того - за цей опалювальний сезон зроблять перерахунок та повернуть переплачені кошти. Все залежить від депутатів Полтавської обласної ради, яких обрали ми з вами! » - йдется в дописі.

Одразу після сесії Віталій Малецький оголосив ганьбу Полтавській обласній раді, зазначивши, що для депутатів «немає війни, їм чхати на звичайних людей та навіть на Президента! Вони збираються виставляти нам рахунки за тепло навіть влітку!» Та додав списки тих, хто підтримав кременчужан, а хто - ні.

Однак маємо сенс нагадати, що у січні депутатам облради пропонували також винести питання про передачу структурного підрозділу ТЕЦ в оренду Кременчуку, і ти самим передати повноваження міській владі Кременчука надавати послуги з теплопостачання. Більшістю голосів питання підтримали, але далі затвердження рішення діло не пішло.

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Тоді Іван Москалик повідомив «Кременчуцькому Телеграфу», що місто розглядає можливість по завершенні опалювального сезону взяти на баланс структурний підрозділ Кременчуцької ТЕЦ, але не в оренду, а у комунальну власність як цілісний комплекс. Та висловив готовність забезпечувати діючі тарифи протягом 2022 року та непідняття тарифів протягом воєнного стану для споживачів КП «Теплоенерго». Проте до цього питання нині не повертається ані міська, ані обласна влада.

Тим часом пропозиція Олексія Чепурка продавати тепло «Теплоенерго», озвучена на сьогоднішній сесії, також не оформлена в проєкт рішення.

Тому Кременчук залишається із тарифами «Полтаватеплоенерго», а влада - «відкритою для діалогу» та вигуками «ганьба».

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