Під Кременчуком висадили ліс

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 575

Кременчуцькі лісівники показали та розповіли, де беруть сіянці та саджанці сосни, як за ними доглядати та скільки років потрібно, аби виріс сосновий бір

До Всесвітнього Дня лісів, який відзначають 21 березня, кременчуцькі лісівники показали, як створюють ліс. До них сьогодні долучилися працівники Кременчуцької районної військової адміністрації та журналісти місцевих ЗМІ.

У Піщаному, що під Кременчуком, заздалегідь підготували місця для посадки — невеликі канавки. Поруч стоїть трактор із тисячами сіянців. Це — дворічні сіянці сосни звичайної, які через 7-10 років стануть молодим лісом, а років за 40 — сосновим бором.

Лунки для майбутніх саджанців робимо за допомогою мечів Колесова — це такий робочий інструмент.

— Отримуємо лунку, в неї вставляємо сіянець, щоб корені опустилися, потім — трішки підняли, — пояснює Роман Пащенко, головний лісничий філії «Кременчуцьке лісове господарство ДП «Ліси України» — Сіянець фіксуємо та ногою його «приступаємо». Сіянці саджаємо на відстані 1 метр один від одного.

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Сіянцям, які ми саджаємо у вологу землю, — два роки. Вирощують їх, як каже пан Роман — «елементарно».

— Сіянець з'являється елементарно від шишки. В осінньо-зимовий період заготовляємо шишки. В нас є спеціальний цех, де ця шишка сушиться. Від тепла вона розкривається, звідти випадає насіння. Потім це насіння висівається у лісорозсаднику, доглядається, і виростає. У нашому випадку — це дворічні сіянці, а загалом саджаємо річні сіянці, — розповідає головний лісничій.

На один гектар лісу зазвичай висаджується 5 500-5 700 сіянців.

Директор філії «Кременчуцьке лісове господарство ДП «Ліси України» Валентин Свириденко додає, що насіння проходить стратифікацію, а коли сіють у розплідник — підписують, як, а городі огірки чи помідори. Аби знати, звідки посадковий матеріал та як він себе поводитиме надалі.

— Цього року у Кременчуцькому лісовому господарстві ми плануємо висадити 67 гектарів лісу та доповнити 100 гектар до існуючих насаджень. Для цього потрібно приблизно 500 тисяч сіянців та саджанців рослин. Це сосна, дуб, береза, а також чагарників, — розповів Валентин Свириденко.

Лісівники зазначають, що такі обсяги висаджують за допомогою техніки.

Олег Лєднік, який долучився до висадки лісу з нагоди цього дня зізнався, що садив ліс не вперше.

— Минулого року ми висаджували ліс у Пришибській громаді, це було до війни. Зараз, під час війни, та у Всесвітній день лісу, ми продовжуємо цю традицію, — сказав Олег Лєднік.

Наостанок Валентин Свириденко закликав громадян ставитися з любов’ю до природи та берегти її.

— Якщо йдете до лісу, заберіть з нього з собою сміття. Не можете — покладіть його край дороги, лісівник та прибере.

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