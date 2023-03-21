Під Кременчуком висадили ліс

Кременчуцькі лісівники показали та розповіли, де беруть сіянці та саджанці сосни, як за ними доглядати та скільки років потрібно, аби виріс сосновий бір
До Всесвітнього Дня лісів, який відзначають 21 березня, кременчуцькі лісівники показали, як створюють ліс. До них сьогодні долучилися працівники Кременчуцької районної військової адміністрації та журналісти місцевих ЗМІ.
У Піщаному, що під Кременчуком, заздалегідь підготували місця для посадки — невеликі канавки. Поруч стоїть трактор із тисячами сіянців. Це — дворічні сіянці сосни звичайної, які через 7-10 років стануть молодим лісом, а років за 40 — сосновим бором.
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Сіянцям, які ми саджаємо у вологу землю, — два роки. Вирощують їх, як каже пан Роман — «елементарно».
На один гектар лісу зазвичай висаджується 5 500-5 700 сіянців.
Директор філії «Кременчуцьке лісове господарство ДП «Ліси України» Валентин Свириденко додає, що насіння проходить стратифікацію, а коли сіють у розплідник — підписують, як, а городі огірки чи помідори. Аби знати, звідки посадковий матеріал та як він себе поводитиме надалі.
Лісівники зазначають, що такі обсяги висаджують за допомогою техніки.
Олег Лєднік, який долучився до висадки лісу з нагоди цього дня зізнався, що садив ліс не вперше.
Наостанок Валентин Свириденко закликав громадян ставитися з любов’ю до природи та берегти її.
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