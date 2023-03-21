На Полтавщині сталась ДТП: постраждала водійка мопеда

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Вчора, 20 березня, близько 7.50, у селищі Нові Санжари, на вулиці Шевченка сталась ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, зіткнулися автомобіль Opel Vivaro, яким керував 28-річний місцевий чоловік та мопед Suzuki Lets 2, яким керувала 46-річна жінка. Внаслідок ДТП водійка мопеда отримала тілесні ушкодження, її доставлена до медичного закладу.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють обставини ДТП.